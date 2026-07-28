Жители разных районов столицы жалуются, что Ригу буквально заполонили летающие муравьи. В связи с этим Рижская дума спешит успокоить граждан: это временное явление, которое опасности для человека не представляет.

Соцсети буквально забиты жалобами рижан на роящихся странных черных созданий с крыльями, которые буквально заполнили многие улицы города. Причем многие признались, что никогда не видели такого количества насекомых одновременно, а некоторые авторитетно заявили, что это - термиты, способные сточить что угодно в рекордные сроки.

Внесем ясность: это никакие не термиты, а самые обычные муравьи. Несложно убедиться в том, что у крылатых насекомых, напугавших жителей Риги, имеется три отдела – голова, грудь, брюхо. У термитов же грудной отдел отсутствует.

С крыльями тоже все просто. Ими могут похвастать исключительно алаты, муравьи из специальной касты, чья единственная и главная задача – размножение и создание новых муравьиных колоний. Эти мурвьиные самцы и самки покидают родной муравейники для так называемого брачного полета с целью продолжения рода. А сами массовые вылеты происходят летом, как правило тогда, когда этому благоприятствует теплая и влажная погода.

Хорошая новость - период брачных игрищ, во время которого самец передает самке свои гормоны, длится недолго. В зависимости от вида - от пары часов до пары дней. По окончанию спаривания самец погибает либо съедается своими сородичами, а самка отгрызает себе крылья и приступает к поиску удобного гнезда, где она станет королевой новой колонии.

Нужно ли бояться этих летающих насекомых? Причин для беспокойства нет. Они совершенно не агрессивны и не нападают на людей, а также не представляют угрозы для домашних животных. Да и сам укус (раздражителем которого является муравьиная кислота) сравним с ощущениями от комариного укуса и способен доставить неприятности исключительно аллергикам.

В окна и двери людских жилищ они залетают, если их привлечетт яркий свет или сладкий запах еды с кухни. Поэтому защитить от них могут легко москитные сетки, плотно закрытые окна и уменьшенное вечером освещение.

Единственная же опасность состоит в том, что после спаривания самке может приглянуться ваше жилище, и она отыщет где-то укромное и подходящее ей местечко. Правда, в зоне риска не квартиры, а, как правило, старые деревянные дома, у которых имеются трещины в фундаменте или полости в стенах под досками, где может формироваться новый муравейник. Дополнительный фактор — наличие мусора, влаги или источников пищи.

Однако в любом случае причин для паники нет. Если владелец нашел возле плинтусов или стен, или на деревянному полу кучки земли или древесной пыли ( а это явный признак того, что рядом есть активное гнездо), всегда можно принять меры и не допустить, чтобы через несколько лет у вас под полом или в стене появилась муравьиная империя.