Кошки известны своей любовью к отдыху, но их график сна может не совпадать с нашим.

Многие владельцы домашних животных сталкиваются с тем, что их кошки будят их рано утром.

Эта привычка может вызывать неудобства, ведь каждому хочется хорошо отдохнуть и выспаться. Как же отучить питомца от этой привычки?

Следите за наполнением мисок

Часто кошки начинают проявлять активность по утрам из-за нехватки еды и воды. Некоторые из них могут терпеливо ждать, пока вы проснетесь, в то время как другие сразу начинают «выражать недовольство».

Поэтому рекомендуется перед сном проверять, чтобы миски вашей кошки были полными.

Не закрывайте двери

Многие не знают, что кошки не любят замкнутые пространства. Двери мешают им свободно осматривать свою территорию.

Если ваша кошка спит в вашей комнате, не стоит запирать двери. Также не закрывайтесь, если питомец отдыхает в соседней комнате — она может захотеть присоединиться к вам.

Обеспечьте активность

Не все кошки по своей природе спокойны: многие молодые животные активны и игривы. Если у вашей кошки недостаточно физической нагрузки, она может проявлять нежелательное поведение в любое время.

Чтобы избежать утренних шалостей, постарайтесь поиграть с питомцем вечером, чтобы она устала и проспала всю ночь.