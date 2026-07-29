Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему динозавры достигали таких больших размеров? 0 25

В мире животных
Дата публикации: 29.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему динозавры достигали таких больших размеров?

В мезозойскую эпоху это было выгодно.

 

Производство тепла в организме животного пропорционально его массе, то есть объему, в то время как теплоотдача зависит от площади поверхности. При увеличении размеров животного объем тела растет пропорционально кубу линейного размера, тогда как площадь увеличивается пропорционально квадрату, что происходит гораздо медленнее.

В мезозойскую эру расположение суши и схема океанских течений обеспечивали теплый климат почти по всей Земле. Таким образом, рептилии, нагреваясь днем за счет своей активности и солнечного тепла, не успевали остыть ночью.

Это позволяло им получать преимущества теплокровности, не тратя энергию на поддержание постоянной температуры тела. Однако это лишь одна из версий.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Группа муравьев с крыльями
Изображение к статье: Цвет белков и желтков в птичьих яйцах
Изображение к статье: Медузы
Изображение к статье: Китовая акула

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: бутылки вина
Бизнес
Изображение к статье: Наркотики
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ученые нашли новую связь между обонянием и зрением в мозге собак
В мире животных
Изображение к статье: мужчина и мотоцикл
ЧП и криминал
Изображение к статье: Как отучить кошку будить владельцев с утра пораньше
В мире животных
Изображение к статье: Лучшие растения-соседи для вишни: 5 вариантов
Дом и сад
Изображение к статье: бутылки вина
Бизнес
Изображение к статье: Наркотики
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ученые нашли новую связь между обонянием и зрением в мозге собак
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео