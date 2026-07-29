Производство тепла в организме животного пропорционально его массе, то есть объему, в то время как теплоотдача зависит от площади поверхности. При увеличении размеров животного объем тела растет пропорционально кубу линейного размера, тогда как площадь увеличивается пропорционально квадрату, что происходит гораздо медленнее.

В мезозойскую эру расположение суши и схема океанских течений обеспечивали теплый климат почти по всей Земле. Таким образом, рептилии, нагреваясь днем за счет своей активности и солнечного тепла, не успевали остыть ночью.

Это позволяло им получать преимущества теплокровности, не тратя энергию на поддержание постоянной температуры тела. Однако это лишь одна из версий.