Новое исследование предполагает, что собаки могут использовать свои высокочувствительные носы не только для обоняния, но и для "зрения". Исследователи обнаружили путь в мозге домашних собак, связывающий области, отвечающие за нюх и зрение.

Ученые полагают, что эта связь обеспечивает собакам острое чувство направления и осознания. Даже при плохом зрении, животные способны приносить мяч и палку благодаря нюху, который их направляет. Сильное обоняние собак позволяет им обнаруживать и различать объекты и препятствия, даже если они полностью слепы.

Как ученые обнаружили эту связь

Новое исследование предоставляет первые доказательства того, что обоняние собак связано с их зрением и другими участками мозга.

«Мы никогда не наблюдали такой связи между носом и затылочной долей, функционально зрительной корой у собак, ни у одного другого вида», — отметил автор исследования Пип Джонсон, доцент кафедры клинических наук Корнеллского университета в Итаке, США.

«Когда мы заходим в комнату, мы в первую очередь полагаемся на наше зрение, чтобы определить, где находится дверь, кто находится в комнате, где стоит стол. Наше исследование показывает, что обоняние собак помогает им осознавать окружающую среду и ориентироваться в пространстве».

Несмотря на то, что ученые подтвердили наличие связи, они не могут точно объяснить, как слепые собаки используют обоняние для восприятия объектов.

МРТ-сканирование мозга 23 собак показало, что у них есть участки белого вещества, которые передают сигналы между различными областями мозга, каждая из которых немного напоминает «дорожную сеть». На карте мозга были выявлены пути, соединяющие обонятельную луковицу с областями, связанными с воспоминаниями и эмоциями.

У людей также существует эта сеть, и именно поэтому обоняние определенных запахов может переносить нас назад во времени. Однако удивительным оказалось новое информационное направление, проходящее от обонятельной луковицы к затылочной доле, области визуальной обработки мозга. Эта связь помогает собакам «видеть» своим носом.