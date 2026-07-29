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Вступают ли самки животных в брачные поединки? 0 46

В мире животных
Дата публикации: 29.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вступают ли самки животных в брачные поединки?

Нет.

 

Самцы полигамных видов, которые побеждают в брачных поединках, имеют возможность спариваться с несколькими самками, что увеличивает их генетический вклад в следующее поколение. Таким образом, естественный отбор поддерживает склонность самцов к таким схваткам и развивает качества, способствующие их победе.

Репродуктивный успех самки, в отличие от самцов, не зависит от количества спариваний. В любом случае она рождает примерно одинаковое число потомков.

Хотя самки также могут участвовать в драках, их причины отличаются. Обычно они сражаются за пищу, защиту своей территории или своих детенышей.

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