Фраза «крокодиловы слезы» знакома многим. Она вызывает образ крокодила, который плачет. Но что же на самом деле означает это выражение и плачут ли крокодилы?

Крокодиловы слезы – значение фразеологизма

Русский язык изобилует выражениями с переносным смыслом, которые часто понятны только носителям языка. Одним из таких выражений является фразеологизм «крокодиловы слезы». Каково же его значение?

Фраза «крокодиловы слезы» обозначает неискренние слезы, лицемерное сожаление или лживое сострадание. Интересно, что этот фразеологизм используется не только в русском языке, но и в других языках мира.

Выражение «крокодиловы слезы» применяется к людям, которые притворяются чрезмерно расстроенными из-за несчастья других, хотя сами они являются причиной этого несчастья. На самом деле такие люди не испытывают отрицательных эмоций, а лишь делают вид, что им жаль, и даже могут радоваться бедам тех, кому они причинили боль. Про таких людей говорят, что они «льют крокодиловы слезы».

Почему крокодилы плачут?

С древних времен существует миф о том, что крокодилы плачут над своей добычей во время еды. Однако крокодилы – это хищники, и их слезы не связаны с состраданием или угрызениями совести. На самом деле, слезы крокодила служат для выведения солей из организма.

Исследования показали, что крокодилы действительно могут плакать, но не от жалости. Слезы крокодила – это способ избавиться от излишка солей, который накапливается в организме. У этих рептилий есть специальные железы в области глаз, которые активируются, когда уровень солей становится слишком высоким.

Таким образом, крокодилы плачут только для того, чтобы вывести соли и ненужные вещества из организма. Эта особенность никак не связана с чувством сострадания к их жертвам.