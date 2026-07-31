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Почему кошки иногда шипят на своих владельцев: интересные причины 0 105

В мире животных
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошки иногда шипят на своих владельцев: интересные причины

Когда кошка шипит на своего владельца, это может вызвать беспокойство: такое поведение вряд ли можно назвать приятным.

 

Однако животное не проявляет злость и агрессию без видимых причин.

Если вы верите в приметы и эзотерику, то такое поведение кошки может восприниматься как плохой знак. Считается, что это может указывать на наличие негативной энергии у человека.

Тем не менее, существуют и более «приземленные» причины, по которым кошка шипит. В чем они заключаются?

Вы испугали питомца

Как и люди, кошки могут испугаться громких звуков, резких движений и других неприятных моментов. Поэтому старайтесь не подкрадываться к кошке, чтобы ненароком не напугать ее.

Новый запах

Запахи помогают кошкам воспринимать окружающий мир. Если вы пришли с запахом других животных или новой туалетной воды, это может не понравиться вашей кошке.

Эти животные довольно «консервативны» и не любят, когда посторонние вмешиваются в их территорию.

Особенности характера

Эксперты утверждают, что у каждой кошки есть свои индивидуальные черты темперамента и характера, которые следует учитывать. Некоторые питомцы спокойные и ласковые, в то время как другие могут «показать когти» в случае необходимости.

Поэтому важно уважать характер вашей кошки.

Недостаток социализации

Такое поведение часто наблюдается у кошек, которые ранее сталкивались с плохим обращением. Если вы взяли животное с улицы, дайте ему время для адаптации. Возможно, оно привыкло защищаться из-за агрессии, с которой столкнулось.

Это поведение характерно для взрослых животных, у которых были не самые лучшие владельцы. Достаточно просто проявить к кошке любовь и ласку, чтобы изменить ее отношение к людям в лучшую сторону.

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