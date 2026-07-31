Морские коньки обитают в прибрежной зоне. Чтобы противостоять поверхностным волнам и маскироваться, они научились цепляться хвостом за водоросли, кораллы и другие подводные объекты. При этом у коньков исчез хвостовой плавник, и вместо него они стали использовать спинной плавник для передвижения.

Этот плавник создает импульс поперек продольной оси тела, поэтому морские коньки адаптировались к движению почти в вертикальном положении, чтобы плавник толкал их вперед.

Такое положение тела обеспечивается самым крупным отделом плавательного пузыря, который находится в голове конька.