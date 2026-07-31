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Почему морской конек плавает в вертикальном положении? 0 62

В мире животных
Дата публикации: 31.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему морской конек плавает в вертикальном положении?

Возможно, это связано с утратой хвостового плавника.

Морские коньки обитают в прибрежной зоне. Чтобы противостоять поверхностным волнам и маскироваться, они научились цепляться хвостом за водоросли, кораллы и другие подводные объекты. При этом у коньков исчез хвостовой плавник, и вместо него они стали использовать спинной плавник для передвижения.

Этот плавник создает импульс поперек продольной оси тела, поэтому морские коньки адаптировались к движению почти в вертикальном положении, чтобы плавник толкал их вперед.

Такое положение тела обеспечивается самым крупным отделом плавательного пузыря, который находится в голове конька.

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