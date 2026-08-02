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Могут ли слоны бегать и прыгать? 0 27

В мире животных
Дата публикации: 02.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Могут ли слоны бегать и прыгать?

Нет.

 

Слоны способны развивать скорость до 40 км/ч, однако их ноги движутся почти так же, как при ходьбе. Эти животные никогда не переходят в галоп — это такая форма бега, при которой все четыре ноги находятся в воздухе одновременно. Даже при самом быстром беге от земли отрываются одновременно только две ноги.

Это частично связано с анатомическими особенностями: локти слона сгибаются вперед, как колени.

Основная причина заключается в их огромном весе: кости и связки суставов не выдержали бы перегрузок при отталкивании и приземлении. По этой же причине слоны никогда не прыгают.

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