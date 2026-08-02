Да, но не так, как хамелеон.

Тело саранчи покрыто хитиновой кутикулой, которая является мертвой тканью и не содержит клеток, способных изменять цвет.

Саранча — это насекомое с неполным превращением: из яйца появляется личинка, которая напоминает взрослую особь. В процессе своего развития она проходит несколько линек, и после каждой линьки беловатые покровы приобретают цвет лишь через несколько часов.

Кроме того, в зависимости от плотности популяции, личинки могут развиваться в одиночную или стайную форму, что также влияет на их окраску.

Наконец, цвет покровов саранчи может изменяться в период осеннего отмирания насекомого, вероятно, из-за разрушения пигмента или воздействия грибка.