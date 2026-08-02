Собаки могут грызть обувь, мебель и другие предметы, когда владельцы отсутствуют.

Многие владельцы собак начинают ругать и наказывать своих питомцев, не осознавая, что в плохом поведении животного может быть и их вина. Какие же причины могут заставить собаку портить вещи?

Недостаток активности

Некоторые породы, такие как бойцовские собаки, хаски и охотничьи породы, нуждаются не только в длительных прогулках, но и в умственной нагрузке.

Если владелец не может предоставить такую активность, собака начинает вести себя плохо. Эксперты советуют увеличить количество прогулок и начать обучение командам.

После этого проблема должна решиться.

Длительное одиночество

Собаки не предназначены для того, чтобы оставаться одни на длительное время. Они могут испытывать широкий спектр негативных эмоций.

Чтобы успокоиться, питомец начинает грызть вещи.

Длительный стресс

Не все понимают, что собаки испытывают те же эмоции, что и люди. Если животное находится в состоянии стресса, его поведение может ухудшиться.

Поэтому важно выявить причину нервного напряжения и устранить ее.