Собаки, как и другие животные, издают звуки и выполняют определенные движения, чтобы выразить свои чувства, сомнения и намерения, подобно людям.

Многие из этих жестов могут напоминать человеческие, но их значение может быть совершенно иным.

Эксперты объяснили, как правильно интерпретировать наиболее распространенные поведения наших четвероногих друзей.

1. Голова

Когда собака слегка наклоняет голову вбок и смотрит на своего хозяина, это один из самых любопытных и ласковых жестов. Обычно она делает это, когда пытается понять, о чем идет речь, или когда внимательно изучает что-то вдали. В любом случае, это проявление любопытства и взаимодействия с хозяином.

2. Уши

Вы, вероятно, видели, как ваш четвероногий друг держит уши прямо. Это сигнал о том, что он максимально внимателен и прислушивается к окружающей среде. Если уши прижаты к голове, это может означать, что собака испытывает страх, но не проявляет агрессии. А если уши повернуты назад и глаза полузакрыты, это положительный знак: собака испытывает удовольствие, возможно, после ласки.

3. Объекты

Когда собака приносит предметы, это классическая игра между питомцем и человеком. Это поведение не является врожденным, а скорее результатом обучения, которое собака получила от своего хозяина. Она делает это с радостью, так как это отличный способ провести время вместе, получить внимание и часто награду.

4. Дыра

Существует момент, когда собака начинает копать яму в саду, на отдыхе или на пляже. Причины такого поведения могут быть различными: собака может хотеть построить логово, спрятать пищу или следовать инстинкту охоты на животных, живущих под землей.

5. Хвост

Собака использует хвост для передачи эмоций. Это не только признак счастья, но и способ показать, что она готова, настороже, обеспокоена или взволнована предстоящими событиями. Например, собака будет вилять хвостом, увидев поводок в руках хозяина, или шевелить хвостом перед тем, как рычать на другую собаку, которая её раздражает, или вилять хвостом, когда хозяин ставит миску с едой.