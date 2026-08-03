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Как продлить жизнь вашей кошке: простые советы 0 54

В мире животных
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как продлить жизнь вашей кошке: простые советы

В последние годы наблюдается положительная тенденция в отношениях между людьми и их домашними питомцами: владельцы стремятся заботиться о своих животных, рассматривая их как полноправных членов семьи.

 

Ответственный владелец, безусловно, хочет, чтобы его любимая кошка стала долгожителем.

Считается, что эти животные могут жить 20 и более лет при условии правильного ухода. Какие секреты долголетия стоит учитывать?

Регулярные визиты к ветеринару

Даже если у вашего питомца нет видимых проблем со здоровьем, рекомендуется проходить обследование раз в год. Любую болезнь легче вылечить, если она будет обнаружена на ранней стадии.

К сожалению, наши питомцы могут столкнуться с такими заболеваниями, как диабет, онкология или сердечно-сосудистые болезни. Чем раньше владелец узнает о проблеме, тем выше шансы на полное выздоровление.

Не экономьте на корме

Кормить домашних животных «человеческой едой» не рекомендуется, так как она не предназначена для них. Многие продукты, полезные для людей, могут быть токсичными для кошек.

Эксперты советуют выбирать корма, которые учитывают возраст животного, особенно важно обращать внимание на питание пожилых кошек.

Чем качественнее корм, тем выше шансы вашей кошки на долгую жизнь.

Играйте с вашим питомцем

Как и у людей, у кошек не может быть отличного здоровья при малоподвижном образе жизни.

Иногда животным сложно играть в одиночку, поэтому старайтесь участвовать в играх вместе с ними.

Достаточный уровень физической активности является залогом долголетия вашего питомца.

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