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В Латвии готовят «перепись медвежьего населения». На мониторинг выделили 180 тысяч евро 0 49

В мире животных
Дата публикации: 03.08.2026
LETA
Изображение к статье: Медведь на фоне карты Латвии

Управление охраны природы (DAP) объявило открытый конкурс с бюджетом 180 000 евро на проведение мониторинга бурых медведей в Латвии в 2026–2028 годах. Соответствующая информация опубликована в электронной системе государственных закупок, сообщает агентство LETA.

Подрядчик должен иметь опыт организации и координации полевых исследований на территориях, где обитают крупные хищники. В частности, от подрядчика ждут опыта организации сбора биологических образцов, обработки данных из разных источников и проверки качества результатов наблюдений.

К участию в конкурсе допускаются организации, имеющие не менее трех лет опыта учета природных объектов, анализа данных и оценки состояния популяций млекопитающих (за исключением летучих мышей) или крупных хищников в странах Балтии и Северной Европы.

Мониторинг популяции медведей в 2023–2025 годах проводили исследователи Латвийского государственного института лесных исследований Silava.

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#наука #Латвия #экология #природа #бюджет #конкурс #медведи #исследования
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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