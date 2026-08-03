Управление охраны природы (DAP) объявило открытый конкурс с бюджетом 180 000 евро на проведение мониторинга бурых медведей в Латвии в 2026–2028 годах. Соответствующая информация опубликована в электронной системе государственных закупок, сообщает агентство LETA.

Подрядчик должен иметь опыт организации и координации полевых исследований на территориях, где обитают крупные хищники. В частности, от подрядчика ждут опыта организации сбора биологических образцов, обработки данных из разных источников и проверки качества результатов наблюдений.

К участию в конкурсе допускаются организации, имеющие не менее трех лет опыта учета природных объектов, анализа данных и оценки состояния популяций млекопитающих (за исключением летучих мышей) или крупных хищников в странах Балтии и Северной Европы.

Мониторинг популяции медведей в 2023–2025 годах проводили исследователи Латвийского государственного института лесных исследований Silava.