Если вы кормите кошку согласно рекомендациям, а миска остается полной, это может вызывать беспокойство.

Владелец может начать подозревать, что его питомец болен.

Однако отсутствие аппетита может быть вызвано не только этим. Что говорят специалисты по этому поводу?

Древние инстинкты

Беспородные кошки чаще всего руководствуются инстинктами, унаследованными от диких предков. Ранее животные старались припрятать немного еды на случай, если охота не удалась.

Некоторые питомцы могут делать своеобразные заначки, чтобы не остаться без пищи.

Если кошка видит, что еды достаточно, она может перестать себя ограничивать.

Погода

Не только у людей, но и у кошек аппетит может снижаться в жаркую погоду. Поэтому не стоит переживать, если в летний период ваш питомец не съедает весь предложенный объем пищи.

Качество

Кошки могут быть довольно привередливы в выборе пищи. Даже если животное голодно, это не заставит его есть невкусную еду.

Эксперты рекомендуют просто сменить корм.

Также у кошек развитое обоняние. Если еда просрочена, питомец не станет ее есть. Поэтому старайтесь покупать корм в закрытых упаковках с нормальным сроком годности.

Регулярно проверяйте пищу, чтобы оценить ее качество.

Переживания

Если кошка испытывает стресс или тоску, она может не чувствовать голода. Такое поведение также наблюдается в стрессовых ситуациях. Поэтому стоит разобраться, что тревожит вашу любимицу.