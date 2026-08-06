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У какого животного самая тонкая кожа? 0 102

В мире животных
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: У какого животного самая тонкая кожа?

Самая тонкая кожа у ланцетника.

 

Кожей называют любую наружную ткань животного, включая покровы микроскопических беспозвоночных.

Однако в строгом смысле слова так именуются только наружные покровы хордовых. Тоньше всего кожа у ланцетника, небольшого морского животного (на фото).

Эта кожа состоит из единственного слоя эпителиальных клеток, которые прикреплены к плотному внеклеточному веществу. Отделить такую кожу от тела практически невозможно.

Среди млекопитающих самая тонкая кожа находится на летательной перепонке крыльев у летучих мышей: у вечерниц, например, в некоторых местах ее толщина составляет 20 микрон.

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