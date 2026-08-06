Биологи из Флоридского университета (США) выяснили, что млекопитающие не единственные, кто способен к сельскому хозяйству.

Исследование нор карманных сусликов показало, что они не просто собирают корни длиннолистной сосны, которые растут в их домах — они их подрезают, рыхлят и удобряют для увеличения урожая. Результаты работы были опубликованы в журнале Current Biology.

Карманные суслики (лат. Geomys pinetis) — это роющие грызуны, обитающие в Центральной и Северной Америке. Они питаются корнями растений и большую часть своей пищи добывают под землей, прорывая извилистые туннели длиной до 160 метров.

По оценкам зоологов, на рытье нор животные тратят в 360-3400 раз больше энергии, чем если бы просто передвигались по поверхности. На глубине, где находятся их ходы, корней изначально мало, но в готовых норах они начинают прорастать.

Команда исследователей пыталась выяснить, как суслики справляются с недостатком пищи под землей. Наблюдения показали, что суслики не просто поедают то, что попадает к ним сверху, а активно возделывают свою еду.

Ученые обнаружили, что как только корни попадают в ходы, суслики начинают удобрять их своими экскрементами и мочой, а также защищают урожай. По словам биологов, животные создают идеальные условия для роста корней.