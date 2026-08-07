У этой черепахи две головы, две пары передних лап и два хвоста.

Владелец питомника передал животное на обследование в ветеринарную клинику. По результатам компьютерной томографии стало известно, что у близнецов под общим панцирем имеется один набор лёгких и одна кишечная система.

Эксперты считают, что эта двухголовая черепаха имеет все шансы на долгую и здоровую жизнь. Представители этого вида могут доживать до 150 лет.