Каждое заболевание у живого существа имеет свои причины.
Какие же основные причины болезней у кошек?
Естественные факторы
При покупке породистой кошки у непроверенного продавца у животного могут быть генетические проблемы, что увеличивает риск заболеваний.
Важно также не забывать о вакцинации, которая может спасти жизнь питомца в некоторых случаях.
Неправильное питание
Многие владельцы не знают, что нельзя кормить животных "человеческой" пищей, так как это может быть опасно для их здоровья.
Приготовленная еда может привести к серьезным последствиям из-за содержания соли и специй.
Избыточный вес
Перекармливание питомца может вызвать ожирение, что негативно сказывается на здоровье. Лишний вес может привести к диабету и онкологическим заболеваниям.
Кормите животное в соответствии с рекомендациями производителя корма.
Недостаток активности
Праздный образ жизни может негативно сказаться на здоровье кошки. Эти животные нуждаются в игре для поддержания нормального состояния здоровья.
Рекомендуется приобрести для питомца подходящие игрушки.
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