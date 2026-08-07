Каждое заболевание у живого существа имеет свои причины.

Какие же основные причины болезней у кошек?

Естественные факторы

При покупке породистой кошки у непроверенного продавца у животного могут быть генетические проблемы, что увеличивает риск заболеваний.

Важно также не забывать о вакцинации, которая может спасти жизнь питомца в некоторых случаях.

Неправильное питание

Многие владельцы не знают, что нельзя кормить животных "человеческой" пищей, так как это может быть опасно для их здоровья.

Приготовленная еда может привести к серьезным последствиям из-за содержания соли и специй.

Избыточный вес

Перекармливание питомца может вызвать ожирение, что негативно сказывается на здоровье. Лишний вес может привести к диабету и онкологическим заболеваниям.

Кормите животное в соответствии с рекомендациями производителя корма.

Недостаток активности

Праздный образ жизни может негативно сказаться на здоровье кошки. Эти животные нуждаются в игре для поддержания нормального состояния здоровья.

Рекомендуется приобрести для питомца подходящие игрушки.