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Почему другие животные выжили после падения астероида, в то время как динозавры вымерли? 0 130

В мире животных
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Скелет динозавра

Астероидная теория вызывает сомнения.

 

Вымирание динозавров началось за миллионы лет до падения астероида диаметром 10 километров, который образовал кратер Чиксулуб. Этот процесс происходил не столько из-за исчезновения существующих видов, сколько из-за прекращения появления новых.

Причины «эволюционного бесплодия» динозавров остаются предметом гипотез. Вероятно, это было следствием распространения цветковых растений, которые стали обширной кормовой базой для менее крупных животных, включая млекопитающих. Это привело к перестройке наземных экосистем и появлению новых доминирующих видов.

Также вымиранию динозавров могло способствовать изменение расположения материков, что вызвало усиление температурных контрастов, при которых тип теплообмена динозавров оказался неэффективным.

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