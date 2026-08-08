Вымирание динозавров началось за миллионы лет до падения астероида диаметром 10 километров, который образовал кратер Чиксулуб. Этот процесс происходил не столько из-за исчезновения существующих видов, сколько из-за прекращения появления новых.

Причины «эволюционного бесплодия» динозавров остаются предметом гипотез. Вероятно, это было следствием распространения цветковых растений, которые стали обширной кормовой базой для менее крупных животных, включая млекопитающих. Это привело к перестройке наземных экосистем и появлению новых доминирующих видов.

Также вымиранию динозавров могло способствовать изменение расположения материков, что вызвало усиление температурных контрастов, при которых тип теплообмена динозавров оказался неэффективным.