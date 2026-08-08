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Семь продуктов, которые не стоит давать своему питомцу 0 274

В мире животных
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рацион собаки

Каждый владелец собаки или кошки сталкивается с ситуацией, когда питомец умоляет о еде, но важно знать, что можно, а что нельзя давать животным.

 

Перед тем как кормить своего питомца, необходимо понимать, какие продукты подходят для его рациона, а какие могут быть опасны.

Эксперты поделились рекомендациями по составлению безопасного рациона для домашних животных.

Солёные и копченые продукты

Животные не способны переваривать солёные и копченые продукты. Если в рационе собаки или кошки присутствуют такие лакомства, как копченая колбаса или чипсы, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая панкреатит.

Шоколад

Шоколад содержит теобромин и кофеин, которые негативно влияют на сердце и нервную систему животных. Симптомы, такие как рвота, жажда или недержание мочи, могут указывать на отравление, и в таком случае необходимо обратиться к ветеринару.

Виноград и изюм

Виноград может вызвать почечную недостаточность у животных, хотя реакция может варьироваться. Некоторые питомцы могут съесть его без последствий, в то время как другие могут пострадать даже от одной ягоды.

Авокадо

Авокадо содержит токсичные вещества, которые могут вызвать рвоту или диарею у животных, поэтому его следует исключить из рациона.

Также стоит избегать орехов, так как они плохо перевариваются.

Кости и сырое мясо

Многие владельцы собак дают им кости, но это может быть опасно, так как кости могут застрять в горле или повредить желудок. Сырое мясо также может быть источником бактерий, которые могут вызвать серьезные заболевания.

Молоко

Молоко не приносит пользы животным, и многие из них имеют непереносимость лактозы.

Алкоголь

Алкоголь опасен для животных и может вызвать серьезные последствия, включая кому или смерть. Поэтому не стоит давать своим питомцам алкогольные напитки.

Перед тем как завести домашнего питомца, важно узнать о его потребностях в питании и быть готовым к затратам на его содержание.

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