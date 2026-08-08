Каждый владелец собаки или кошки сталкивается с ситуацией, когда питомец умоляет о еде, но важно знать, что можно, а что нельзя давать животным.
Перед тем как кормить своего питомца, необходимо понимать, какие продукты подходят для его рациона, а какие могут быть опасны.
Эксперты поделились рекомендациями по составлению безопасного рациона для домашних животных.
Солёные и копченые продукты
Животные не способны переваривать солёные и копченые продукты. Если в рационе собаки или кошки присутствуют такие лакомства, как копченая колбаса или чипсы, это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая панкреатит.
Шоколад
Шоколад содержит теобромин и кофеин, которые негативно влияют на сердце и нервную систему животных. Симптомы, такие как рвота, жажда или недержание мочи, могут указывать на отравление, и в таком случае необходимо обратиться к ветеринару.
Виноград и изюм
Виноград может вызвать почечную недостаточность у животных, хотя реакция может варьироваться. Некоторые питомцы могут съесть его без последствий, в то время как другие могут пострадать даже от одной ягоды.
Авокадо
Авокадо содержит токсичные вещества, которые могут вызвать рвоту или диарею у животных, поэтому его следует исключить из рациона.
Также стоит избегать орехов, так как они плохо перевариваются.
Кости и сырое мясо
Многие владельцы собак дают им кости, но это может быть опасно, так как кости могут застрять в горле или повредить желудок. Сырое мясо также может быть источником бактерий, которые могут вызвать серьезные заболевания.
Молоко
Молоко не приносит пользы животным, и многие из них имеют непереносимость лактозы.
Алкоголь
Алкоголь опасен для животных и может вызвать серьезные последствия, включая кому или смерть. Поэтому не стоит давать своим питомцам алкогольные напитки.
Перед тем как завести домашнего питомца, важно узнать о его потребностях в питании и быть готовым к затратам на его содержание.
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