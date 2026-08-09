Голосовые связки динозавров не содержали костей и не были прикреплены к ним, поэтому найти их следы на окаменелых останках практически невозможно. Тем не менее, строение костной части внутреннего уха динозавров указывает на то, что эти существа обладали развитым слухом. У гадрозавров и других видов были полые костные гребни, которые, вероятно, выполняли функцию резонаторов звука.

Кроме того, самые близкие к динозаврам современные животные — птицы и крокодилы — активно используют звуковые сигналы, хотя их голосовые аппараты значительно различаются и, вероятно, развивались независимо.

Исходя из вышеизложенного, палеонтологи предполагают, что динозавры могли издавать различные звуки. Некоторые ученые даже пытаются восстановить голоса этих ящеров.