Поиск пищи для собаки является естественным процессом. С раннего возраста животные инстинктивно стремятся добывать себе еду.

Однако это не означает, что следует игнорировать привычку подбирать различные предметы с земли. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем вашего пушистого друга.

Собака может подхватить заболевания или отравиться, что в дальнейшем может даже привести к летальному исходу.

Специалисты предлагают несколько способов, как избавить питомца от этой опасной привычки.

Проверить здоровье собаки

Часто собака начинает подбирать еду с земли из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. Также причиной активного собирательства могут быть глисты.

Возможно, вашему хвостатому другу не хватает каких-либо витаминов, и он пытается восполнить недостающие элементы. В первую очередь рекомендуется обратиться в ветеринарную клинику.

Использовать намордник

Этот метод не требует значительных затрат и усилий со стороны владельца.

С помощью намордника проще контролировать подбирание еды с земли. Однако это не самый гуманный и эффективный способ.

Дрессировка

Собаку можно научить, что можно делать, а какие действия запрещены.

Стандартные команды "фу" и "нельзя" могут помочь решить эту проблему. Главное — терпеливо и регулярно заниматься со своим питомцем.