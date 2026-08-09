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Как отучить собаку подбирать еду на улице 0 484

В мире животных
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Собака

Поиск пищи для собаки является естественным процессом. С раннего возраста животные инстинктивно стремятся добывать себе еду.

 

Однако это не означает, что следует игнорировать привычку подбирать различные предметы с земли. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем вашего пушистого друга.

Собака может подхватить заболевания или отравиться, что в дальнейшем может даже привести к летальному исходу.

Специалисты предлагают несколько способов, как избавить питомца от этой опасной привычки.

Проверить здоровье собаки

Часто собака начинает подбирать еду с земли из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. Также причиной активного собирательства могут быть глисты.

Возможно, вашему хвостатому другу не хватает каких-либо витаминов, и он пытается восполнить недостающие элементы. В первую очередь рекомендуется обратиться в ветеринарную клинику.

Использовать намордник

Этот метод не требует значительных затрат и усилий со стороны владельца.

С помощью намордника проще контролировать подбирание еды с земли. Однако это не самый гуманный и эффективный способ.

Дрессировка

Собаку можно научить, что можно делать, а какие действия запрещены.

Стандартные команды "фу" и "нельзя" могут помочь решить эту проблему. Главное — терпеливо и регулярно заниматься со своим питомцем.

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