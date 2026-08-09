Медный дятел (Colaptes mexicanus) обитает в полупустынных и пустынных районах. В Южной Америке полевой золотой дятел (Colaptes campestris) встречается, в частности, в пампе, где нет деревьев. При наличии возможности он гнездится в дуплах, а в безлесной местности выкапывает норы в обрывах или старых термитниках.

Земляной дятел (Geocolaptes olivaceus, на фото) из Южной Африки также живет в безлесных областях, собирает пищу на земле и гнездится в норах.

Существуют также случаи, когда «типичные» виды дятлов обитают и гнездятся в безлесных местах — например, большой пестрый дятел встречается в оренбургской степи.