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Могут ли дятлы жить вне лесов? 1 104

В мире животных
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дятел

Да.

 

Медный дятел (Colaptes mexicanus) обитает в полупустынных и пустынных районах. В Южной Америке полевой золотой дятел (Colaptes campestris) встречается, в частности, в пампе, где нет деревьев. При наличии возможности он гнездится в дуплах, а в безлесной местности выкапывает норы в обрывах или старых термитниках.

Земляной дятел (Geocolaptes olivaceus, на фото) из Южной Африки также живет в безлесных областях, собирает пищу на земле и гнездится в норах.

Существуют также случаи, когда «типичные» виды дятлов обитают и гнездятся в безлесных местах — например, большой пестрый дятел встречается в оренбургской степи.

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