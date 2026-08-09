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Почему кошки любят «бодаться»: необычные причины от специалистов 0 531

В мире животных
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошки любят «бодаться»: необычные причины от специалистов

Домашние кошки часто 'бодаются', упираясь лбом в ноги человека.

 

Хозяева обычно воспринимают этот жест с умилением, ведь внимание со стороны питомца всегда приятно. Но почему же кошки любят 'бодаться'?

Посторонний запах

Если после прогулки, работы или визита к друзьям вы принесли с собой новые ароматы, кошка это заметит. Особенно если вы погладили чужого питомца.

Таким образом, ваше животное оставляет свой запах на вас, чтобы другие кошки не претендовали на вас.

'Я здесь главная'

Кошки, будучи территориальными хищниками в прошлом, продолжают обозначать границы своих 'владений'. Поэтому объектом их интереса может стать не только хозяин, но и мебель.

'Познакомимся?'

Вы могли заметить, что даже уличные кошки или питомцы ваших знакомых также проводят этот странный ритуал. Эксперты считают, что таким образом животное пытается начать знакомство с человеком.

Если ваша реакция понравится кошке, она будет рада развить с вами отношения.

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