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Признаки гениальности вашей собаки 0 209

В мире животных
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Собака

Как определить, что ваш четвероногий друг обладает выдающимися способностями?

 

Пушкин в своей трагедии о Моцарте утверждал, что гений несовместим со злодейством. Если перефразировать это в контексте собак, можно сказать, что гений и серьезность у них не сочетаются. Такой вывод сделали авторы нового исследования.

Чтобы выяснить, какие черты способствуют развитию интеллекта у собак, ученые провели опрос среди владельцев 165 бордер-колли.

Эта пастушья порода была выбрана не случайно — предыдущие эксперименты показали, что бордер-колли демонстрируют лучшие навыки в запоминании новых слов. Кроме того, они считаются самыми умными собаками в мире по версии профессора психологии Стенли Корена из Университета Британской Колумбии в Ванкувере.

В ходе исследования владельцев собак попросили оценить характер своих питомцев по пяти признакам:

  • пугливость;
  • агрессивность;
  • отзывчивость и активность, включая игривость;
  • участливость;
  • компанейские качества.

Для оценки игривости владельцев также просили охарактеризовать собак по трем дополнительным параметрам:

  • как быстро собаке становится скучно во время игры;
  • любит ли она игрушки;
  • умеет ли она приносить мячи, игрушки и палки.

Проанализировав ответы, исследователи пришли к выводу, что наиболее одаренные собаки, как правило, самые игривые. Бордер-колли, которые обучены реагировать на сигналы человека, проявляют большую склонность к изучению слов по сравнению с другими породами.

Тем не менее, если ваш щенок с трудом усваивает новые команды, это не означает, что он безнадежен. Интеллект собак — это не только запоминание слов. Некоторые собаки могут проявлять смекалку иным образом. Например, волки очень умны, хотя обычно не реагируют на слова человека.

При выборе щенка исследователи рекомендуют обратить внимание на такое качество, как игривость.
"Игривые собаки с большей вероятностью будут взаимодействовать с человеком, легче усваивать слова и проявлять умственные способности", — подводит итог доктор Николас Додман из Университета Тафтса.

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