Может показаться, что исчезновение опасных хищников, таких как крокодилы, не вызовет сожаления. Однако зоологи утверждают, что это может привести к серьезным последствиям для экосистемы.

На самом деле, исчезновение целого вида может вызвать значительные потери для экосистемы, как объяснили специалисты из Института зоологии ZSL и исследовательского отдела по сохранению дикой природы при Оксфордском университете.

Во-первых, крокодилы выполняют роль главных «санитаров водоемов», предотвращая нашествие инвазивных видов. Например, филиппинский крокодил Crocodylus mindorensis питается яблочной улиткой.

Кроме того, у этих рептилий есть и другие важные функции, о которых мало кто знает. Крупнейший в мире морской крокодил Crocodylus porosus способен преодолевать сотни километров, перенося питательные вещества между экосистемами пресноводных водоемов, рек и морей.

Некоторые виды крокодилов выполняют особую экологическую миссию. Например, гангский гавиал Gavialis gangeticus, находящийся на грани исчезновения, считается признаком чистоты и здоровья водоема.

По данным ученых, шесть из десяти видов с уникальными экологическими функциями находятся под угрозой исчезновения. Часто их численность настолько мала, что они считаются функционально вымершими на большей части своего исторического ареала.

Главные причины сокращения численности крокодилов очевидны: потеря мест обитания, охота, перекрытие рек и другая антропогенная деятельность. Рептилии предпочитают пресные водоемы, рядом с которыми люди строят предприятия.

Парадоксально, но выживание вида, который имеет репутацию опасного и жестокого хищника, может помочь сохранить других обитателей планеты, утверждают ученые.