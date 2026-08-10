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Определен главный фактор, влияющий на интеллект птиц 0 88

В мире животных
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Определен главный фактор, влияющий на интеллект птиц

Международная группа зоологов из Карлова университета в Чехии и их коллеги из Германии, Испании и Великобритании обнаружили, что самые умные птицы, подобно людям, имеют длительный период детства. Ученые поделились своими выводами в журнале Nature Ecology and Evolution.

 

Исследования показали, что количество нейронов у певчих птиц и попугаев превышает таковое у обезьян. Однако это не сказывается на уровне интеллекта птиц. Попытки связать сообразительность пернатых с пропорциями тела и размером мозга также не увенчались успехом.

Чтобы определить самую умную птицу, авторы исследования подсчитали количество нейронов в мантии — области, формирующей поверхностные слои большого мозга у 111 видов птиц. Оказалось, что птицы с наибольшим количеством нейронов в этой области проявляют большую сообразительность, хотя у них наблюдается меньше нейронов в других отделах мозга.

Ученые полагают, что количество нейронов зависит от размера мозга и, как правило, от размеров тела существа. Тем не менее, не все крупные животные обладают высоким интеллектом — важна не только общая численность нейронов и их концентрация, но и взаимосвязь между ними.

Также было установлено, что наибольшее количество нейронов в мантии мозга наблюдается у птиц с «затянувшимся детством». Считается, что для развития интеллекта необходимо дополнительное время после вылупления — именно в этот период происходит увеличение мантии мозга.

«Крупные виды ворон и попугаев, известные своим интеллектом, проводят больше времени в гнезде, что способствует развитию их мозга за счет увеличения нейронов в мантии», — подчеркивают авторы исследования.

Схожая ситуация наблюдается и у людей. Мозг человека в три раза больше, чем у других приматов, и его развитие требует значительно больше времени. Однако уровень интеллекта человека не определяется размером мозга; на когнитивные функции в первую очередь влияет связность нейронной сети. По всей видимости, аналогичные механизмы действуют и у птиц.

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