Ученые из Вашингтонского университета обнаружили, что комары определенных видов привлекаются к определенным цветам: красному, оранжевому и черному, которые относятся к длинноволновому спектру. Они игнорируют другие цвета, такие как зеленый, фиолетовый, синий и белый. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Исследование описывает, как комары выбирают потенциальные жертвы для укуса: сначала они улавливают запах углекислого газа (CO2), выдыхаемого животными или людьми, а затем начинают «искать глазами». Биологи не уверены, видят ли комары цвета так, как это делаем мы, но они точно способны их распознавать. Кожа человека, независимо от пигментации, также излучает длинноволновой сигнал в красно-оранжевом диапазоне.

«Представьте, что вы идете по тротуару и чувствуете запах выпечки», — объясняет Джеффри Риффелл, профессор биологии Университета Вашингтона. «Это, вероятно, признак того, что поблизости есть пекарня, и вы можете начать искать ее. Мы изучили, какие визуальные элементы ищут комары, когда улавливают запах «своей версии пекарни».

В ходе эксперимента ученые наблюдали за комарами в миниатюрных тестовых камерах: насекомым показывали точки разных цветов или «вкусную» руку исследователя. Без запаха комары игнорировали все цвета. После распыления CO2 в камере они продолжали игнорировать зеленые, синие или фиолетовые точки. Однако, если маркер был красным, оранжевым или черным, комары стремительно летели к нему, как к человеческой руке. Если же подопытный надевал зеленую перчатку, насекомые переставали его замечать.

«Ранее я утверждал, что комаров привлекают три основных признака: ваше дыхание, пот и температура кожи. В этом исследовании мы обнаружили четвертый признак: красный цвет, который можно найти не только на одежде, но и в коже каждого человека. Фильтрация этих привлекательных цветов может стать еще одним способом защиты от укусов», — говорит Риффелл.

Вопреки распространенному мифу о быке и красной тряпке, рогатому скоту этот цвет, как и другие, безразличен. Теперь можно перефразировать известную поговорку: «как красная тряпка для… комара». По словам ученых, знание о том, какие цвета привлекают этих кровососущих, а какие нет, поможет в разработке более эффективных репеллентов и в выборе одежды для отдыха на природе.