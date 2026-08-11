Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Биологи выявили «стоп-цвета» для комаров 0 38

В мире животных
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Биологи выявили «стоп-цвета» для комаров

Ученые из Вашингтонского университета обнаружили, что комары определенных видов привлекаются к определенным цветам: красному, оранжевому и черному, которые относятся к длинноволновому спектру. Они игнорируют другие цвета, такие как зеленый, фиолетовый, синий и белый. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

 

Исследование описывает, как комары выбирают потенциальные жертвы для укуса: сначала они улавливают запах углекислого газа (CO2), выдыхаемого животными или людьми, а затем начинают «искать глазами». Биологи не уверены, видят ли комары цвета так, как это делаем мы, но они точно способны их распознавать. Кожа человека, независимо от пигментации, также излучает длинноволновой сигнал в красно-оранжевом диапазоне.

«Представьте, что вы идете по тротуару и чувствуете запах выпечки», — объясняет Джеффри Риффелл, профессор биологии Университета Вашингтона. «Это, вероятно, признак того, что поблизости есть пекарня, и вы можете начать искать ее. Мы изучили, какие визуальные элементы ищут комары, когда улавливают запах «своей версии пекарни».

В ходе эксперимента ученые наблюдали за комарами в миниатюрных тестовых камерах: насекомым показывали точки разных цветов или «вкусную» руку исследователя. Без запаха комары игнорировали все цвета. После распыления CO2 в камере они продолжали игнорировать зеленые, синие или фиолетовые точки. Однако, если маркер был красным, оранжевым или черным, комары стремительно летели к нему, как к человеческой руке. Если же подопытный надевал зеленую перчатку, насекомые переставали его замечать.

«Ранее я утверждал, что комаров привлекают три основных признака: ваше дыхание, пот и температура кожи. В этом исследовании мы обнаружили четвертый признак: красный цвет, который можно найти не только на одежде, но и в коже каждого человека. Фильтрация этих привлекательных цветов может стать еще одним способом защиты от укусов», — говорит Риффелл.

Вопреки распространенному мифу о быке и красной тряпке, рогатому скоту этот цвет, как и другие, безразличен. Теперь можно перефразировать известную поговорку: «как красная тряпка для… комара». По словам ученых, знание о том, какие цвета привлекают этих кровососущих, а какие нет, поможет в разработке более эффективных репеллентов и в выборе одежды для отдыха на природе.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Могут ли рыбы утонуть?
Изображение к статье: Происхождение выражения «собаку съел»
Изображение к статье: Как птицы передвигаются по воде?
Изображение к статье: Пауки-скакунчики: что происходит во сне?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кейт Миддлтон и принц Уильям
Lifenews
Изображение к статье: Риз Уизерспун раскрывает 7 секретов воспитания детей
Люблю!
Изображение к статье: Ученые расшифровали геном медузы
В мире животных
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
Изображение к статье: Альпы
ЧП и криминал
Изображение к статье: Затмение
Наша Латвия
Изображение к статье: Кейт Миддлтон и принц Уильям
Lifenews
Изображение к статье: Риз Уизерспун раскрывает 7 секретов воспитания детей
Люблю!
Изображение к статье: Ученые расшифровали геном медузы
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео