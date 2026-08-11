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Являются ли все собаки подвидом волка? 0 20

В мире животных
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Являются ли все собаки подвидом волка?

Все домашние собаки произошли от волков.

 

Домашние собаки, включая вторично одичавших, таких как динго, произошли от одомашненных волков. В соответствии с современными системами классификации, они включаются в состав вида «серый волк» в качестве подвида.

Некоторые зоологи, признавая происхождение собак от волков, считают, что их следует выделить в отдельный вид. Тем не менее, термин «собака» также используется для обозначения некоторых диких псовых, которые связаны с волками и друг с другом лишь отдаленно. Например, африканские гиеновые собаки относятся к роду Lycaon. Они вместе с азиатскими красными волками (Cuon) и южноамериканскими кустарниковыми собаками (Speothos) образуют отдельное подсемейство в семействе псовых.

Согласно данным сравнительной геномики, предки этого подсемейства отделились от предков волков и домашних собак примерно 3 миллиона лет назад.

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