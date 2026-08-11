Домашние собаки, включая вторично одичавших, таких как динго, произошли от одомашненных волков. В соответствии с современными системами классификации, они включаются в состав вида «серый волк» в качестве подвида.

Некоторые зоологи, признавая происхождение собак от волков, считают, что их следует выделить в отдельный вид. Тем не менее, термин «собака» также используется для обозначения некоторых диких псовых, которые связаны с волками и друг с другом лишь отдаленно. Например, африканские гиеновые собаки относятся к роду Lycaon. Они вместе с азиатскими красными волками (Cuon) и южноамериканскими кустарниковыми собаками (Speothos) образуют отдельное подсемейство в семействе псовых.

Согласно данным сравнительной геномики, предки этого подсемейства отделились от предков волков и домашних собак примерно 3 миллиона лет назад.