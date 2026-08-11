Передвигаться по поверхности воды могут лишь те существа, чей вес не превышает пределы поверхностного натяжения: например, водомерки и некоторые пауки. Даже мелкие птицы слишком тяжелы для этого.

Яканы и водяные курочки могут бегать по листьям водных растений, так как их длинные и широко расставленные пальцы помогают распределить вес по всей площади листа.

Лебеди, гуси и крупные утки иногда делают шаги по воде при взлете, при этом они активно машут крыльями, что позволяет компенсировать большую часть их веса. Чомги во время брачных игр также совершают короткие "пробежки" по водоему, удерживая тело почти вертикально. Однако их лапы не касаются поверхности воды: в каждый момент одна лапа погружена и делает гребок, в то время как другая выносится вперед над водой.