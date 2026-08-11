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Могут ли кошки и собаки придерживаться вегетарианской диеты? 0 57

В мире животных
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Могут ли кошки и собаки придерживаться вегетарианской диеты?

При условии, что пища адаптирована для них.

 

Кошки и собаки, будучи хищниками, не способны эффективно извлекать питательные вещества из растительных тканей. Однако если белки предварительно гидролизованы до аминокислот (то есть уже переварены), они хорошо усваиваются в кишечнике.

Поэтому для кошек и собак необходим корм, который, во-первых, обогащен аминокислотами, микроэлементами и витаминами до «мясных» концентраций, а во-вторых, содержит эти вещества в форме, пригодной для усвоения.

Тем не менее, такая диета часто приводит к расстройствам, связанным с дефицитом серосодержащих аминокислот, некоторых микроэлементов и витаминов.

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