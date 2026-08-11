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Могут ли рыбы утонуть? 0 101

В мире животных
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Могут ли рыбы утонуть?

Лишь некоторые и лишь теоретически.

 

Большинство пелагических рыб, то есть тех, которые обитают у поверхности океанов, удерживаются на плаву благодаря пузырю, наполненному газами. На глубине давление в этом пузыре не может компенсировать давление воды, и он спадает. В результате рыба начинает тонуть, и если не успеет подняться с помощью своих мышц, то погибнет.

Это также касается рыб, у которых отсутствует плавательный пузырь, например, акул. Тело акулы тяжелее воды, и если она перестанет быстро двигаться, то погрузится на дно. При этом акула может задохнуться, так как ее жаберный аппарат не имеет мускулатуры, а ток воды через него обеспечивается движениями тела.

Тем не менее, таких случаев пока не наблюдалось.

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