Сон многих животных включает чередование фаз медленного и быстрого сна. Во время быстрого сна активность мозга возрастает, глазные яблоки совершают быстрые движения, а тело расслабляется.

Фаза быстрого сна была впервые описана у человека около семидесяти лет назад, и с тех пор подобные признаки были обнаружены у различных млекопитающих, птиц, рептилий и даже головоногих моллюсков.

Недавно ученые решили выяснить, могут ли пауки видеть сны. Зоолог Даниэла Ресслер из Констанцского университета (Германия) вместе с коллегами обнаружила, что скакунчики Evarcha arcuata спят вниз головой, подвешиваясь на паутинной нити.

Исследователи предположили, что такая поза способствует длительному замиранию. Они заметили, что спящие скакунчики время от времени сгибают конечности и подергивают ими, что характерно для позвоночных во время фазы быстрого сна.

Авторы исследования предположили, что если во время сна сетчатка глаз скакунчиков движется, то у этих членистоногих может быть аналог фазы быстрого сна.

Покровы тела Evarcha arcuata достаточно прозрачны, чтобы наблюдать движения глазных трубок без специальных приборов. Спящих пауков в возрасте от одного до девяти дней снимали на инфракрасную видеокамеру с семи вечера до семи утра.

В результате выяснилось, что во время сна молодые паучки действительно время от времени двигали глазными трубками. В фазе движения глазных трубок у членистоногих также наблюдались сгибания и подергивания конечностей, а также движения брюшка и паутинных бородавок.

Во время бодрствования пауки занимались обычными делами, но их глазные трубки оставались неподвижными.

Позже зоологи повторили эксперимент с взрослыми скакунчиками. Из-за пигментации покровов ученые не смогли проследить за движениями глазных трубок, но заметили, что взрослые пауки во время отдыха также периодически сгибают и подергивают конечности.

Длительность фазы, напоминающей быстрый сон, у пауков такая же, как у крыс и мышей. Не исключено, что в это время скакунчикам снятся сны, однако проверить это ученые пока не могут.