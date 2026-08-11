Скорее всего, это сокращенный и несколько переосмысленный вариант старой пословицы.

Согласно словарю Даля, она изначально звучала как «собаку съел, только хвостом подавился». Так говорили о человеке, который в каком-либо сложном деле преодолел основные трудности, но в конце совершил досадную ошибку и в итоге потерпел неудачу.

Позже первая часть пословицы стала использоваться и в отношении человека, успешно справившегося с трудным делом, а еще позже — к тому, кто обладает достаточными знаниями и опытом в определенной области.