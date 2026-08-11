Кошки, в отличие от собак, известны своим независимым и иногда капризным характером. Если питомец проявляет агрессию, это может свидетельствовать о том, что ему некомфортно.

Эти маленькие домашние хищники обладают высокой чувствительностью, в том числе к прикосновениям. Поэтому перед тем, как погладить своего питомца, стоит задуматься: действительно ли это ему приятно?

Исследователи из Университета Ноттингем-Трент и Ноттингемского университета провели исследование, чтобы лучше понять внутренний мир кошек. Они выяснили, что питомцы предпочитают людей, которые не навязывают им свое внимание.

Кошки, называемые «пушистыми интровертами», могут испытывать дискомфорт от компании своих владельцев, хотя многие хозяева уверены, что знают, как обращаться с животными. Однако это не мешает им вторгаться в личное пространство своих питомцев. Таким образом, причина плохого поведения кошки может заключаться не в ней, а в хозяине, который слишком настойчив в своем внимании.

Исследователи предложили несколько рекомендаций для владельцев, чтобы улучшить отношения с их гордыми питомцами.

Прежде всего, важно знать, как правильно гладить кошку. У животных есть «красные» зоны, к которым лучше не прикасаться, такие как основание хвоста и живот. С другой стороны, есть и «зеленые» участки, например, области у основания ушей и под подбородком.

Если вы будете трогать «красные» зоны, кошка может почувствовать себя некомфортно и даже враждебно.

В исследовании участвовали 120 человек с разным опытом общения с кошками. Оказалось, что склонность к контролю и навязчивым контактам чаще наблюдается у тех, у кого дома живет кот или кошка, а также у пожилых людей.