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Ученые расшифровали геном медузы 0 15

В мире животных
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые расшифровали геном медузы

Американские биологи расшифровали геном одного из древнейших представителей животного мира — стрекающих, которые на одном из этапов жизненного цикла проходят через фазу медуз. Ученые работали с ушастой аурелией (лат. Aurita aurelia) из отряда дискомедуз (Semaeostomeae). Аурелии обитают в прибрежных водах морей умеренного и тропического поясов, включая Черное и Средиземное моря.

 

Стрекающие, такие как ушастая аурелия, проходят удивительную метаморфозу от крошечных полипов, которые растут на морском дне, до плавающих медузоидных форм. Переход из одной формы в другую включает серьезные изменения в нервной системе, мышцах и стрекательных клетках (книдоцитах). Некоторые виды стрекающих обладают этой способностью уже более 500 миллионов лет.

Геном аурелии стал для ученых неожиданностью. Ранее считалось, что для превращения из полипа в медузу организму нужны специальные гены. Однако выяснилось, что сложная метаморфоза не требует сложного генома: медузы используют многие гены, которые также присутствуют у других животных (включая плодовых мушек и человека), не изменяющих столь кардинально свой внешний вид.

Возможно, это связано с общим предком всех живых организмов. По другой версии, все первые стрекающие (лат. Cnidaria) проходили через фазу медузы, но позднее некоторые виды (например, кораллы и морские анемоны) утратили эту способность.

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