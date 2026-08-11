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В Рижском зоопарке впервые родился детеныш зебры Греви (ФОТО) 0 85

В мире животных
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Рижском зоопарке впервые родился детеныш зебры Греви

Фото: Рижский зоопарк.

Более месяца назад — вечером 27 июня — у самки зебры Греты родилась девочка Миа. Хотя детеныши зебр и раньше появлялись на свет в Рижском зоопарке, потомство зебры Греви родилось здесь впервые.

Миа хорошо растет, с каждым днем становится все смелее и постепенно знакомится с просторной экспозицией саванны. При рождении ее темные полосы имели выраженный коричневый оттенок, однако по мере взросления они постепенно станут черными. Как и отпечатки пальцев у людей, рисунок полос у каждой зебры уникален.

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Фото: Рижский зоопарк.

Пока Миа еще привыкает к новым звукам, запахам и другим обитателям саванны, поэтому посетители могут увидеть ее каждый день с 10.00 до 13.00. В остальное время малышка вместе с мамой Гретой отдыхает в недоступной для посетителей части экспозиции.

Теперь семейство зебр Греви в Рижском зоопарке насчитывает четырех животных — Марти, Грету, Инайю и маленькую Миа. Свою открытую территорию зебры также делят с каннами и импалами.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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