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Более 30 приматов в зоопарках начали использовать новое «слово» 0 65

В мире животных
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Более 30 приматов в зоопарках начали использовать новое «слово»

Американские ученые обнаружили, что обезьяны вида Gorilla gorilla создали новый звук для привлечения внимания смотрителей.

 

Способностью изобретать необычные вокальные приемы ранее отличались только живущие в неволе шимпанзе и орангутанги. Теперь к списку «мастеров голоса» добавились и гориллы.

Науке известны случаи удивительных лингвистических способностей у горилл. В 1980–90-х годах исследователи успешно обучили языку жестов самку по имени Коко. Теперь, похоже, приматы начинают создавать свой язык для общения с человеком.

Исследователи из Университета Джорджии, во главе с Робертом Салми, провели эксперимент, чтобы выяснить, сможет ли горилла первой «подать голос» в общении с человеком. В ходе эксперимента животным показывали еду, находящуюся вне досягаемости. Иногда лакомство находилось в руках смотрителя, а в других случаях человека в помещении не было.

Когда человек с едой находился рядом, гориллы издавали покашливающий звук, похожий на «хм», чтобы привлечь внимание. Послушайте, как это звучало.

Интересно, что аналогичные звуки гориллы воспроизводили и в других местах. 33 особи в 11 различных зоопарках США и Канады использовали похожие звуковые сигналы. Однако, общаясь между собой, это «слово» обезьяны не применяли.

Зоологи пока не выяснили, как гориллы научились этому «дай» и могут ли они передавать свои знания друг другу.

Примеры сложного вокального обучения редки в животном мире и встречаются только у некоторых видов птиц, летучих мышей, ластоногих, китообразных и слонов. Но во всех этих случаях речь идет о подражании.

В случае с гориллами акустический анализ показал, что «хриплый кашель» является уникальным звуком, а не простой имитацией.

Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

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