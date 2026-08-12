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Как заставить двух кошек подружиться 0 70

В мире животных
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как заставить двух кошек подружиться

Многие семьи сталкиваются с необходимостью приютить вторую кошку после усыновления первой.

 

Если не провести процесс адаптации и знакомства кошек, первой кошке может быть сложно принять новенькую. Чтобы избежать серьезных проблем, таких как агрессия, стоит ознакомиться с рекомендациями экспертов.

Как выбрать вторую кошку

При усыновлении второй кошки важно учитывать не только возраст и размер, но и другие факторы:

  • Уровень активности: если первая кошка не очень активна, усыновление игривого котёнка может вызвать стресс.
  • Социализация: если одна из кошек испытывает трудности в общении, это может привести к агрессии или страху.
  • Особые потребности: наличие у одной из кошек специфического питания может стать источником конфликта.
  • Заболевания: некоторые болезни могут усугубляться при наличии другой кошки, например, пожилая кошка с остеоартритом может пострадать от активного котёнка.

В приюте помогут выбрать кошку, наиболее подходящую к вашим условиям.

Представление нового кота в доме

Перед знакомством новенькая кошка должна пройти карантин, чтобы избежать передачи заболеваний. Сначала она должна находиться в отдельной комнате, где привыкнет к лотку, еде и месту отдыха.

Чтобы снизить стресс, можно использовать синтетические феромоны по рекомендации ветеринара и проводить время с новым питомцем, чтобы он привык к хозяину.

Хорошо, если новая кошка начнет следовать тому же распорядку, что и первая, так как изменения могут вызвать стресс.

Правильная презентация для принятия одной кошки другой

Когда карантин закончится, можно начинать знакомство. Для этого:

  1. Сначала оставьте животных в отдельных комнатах и дайте им понюхать предметы с запахом друг друга.
  2. Позвольте кошкам понюхать друг друга под дверью или увидеть друг друга через стекло.
  3. Подготовьте комнату для встречи с укрытиями на случай, если одной из кошек нужно будет спрятаться.
  4. Наконец, позвольте кошкам встретиться, следя за их поведением и предотвращая конфликты.

Каждый этап знакомства должен сопровождаться поощрением мирного поведения и терпением. Не спешите, пока обе кошки не начнут дружелюбно относиться друг к другу.

Идеальное количество кормушек — это количество кошек плюс одна: если у вас 2 кошки, то 3 кормушки помогут избежать конфликтов во время кормления.

Почему кошка не принимает другую кошку

Кошки по своей природе одиночки. Хотя они могут жить с людьми и другими животными, они предпочитают иметь собственное пространство. Небольшие изменения в окружении могут вызвать у них стресс.

Наиболее частые причины, по которым одна кошка не принимает другую, заключаются в необходимости делиться ресурсами и изменении привычек.

Некоторые признаки разногласия между кошками

  • Первая кошка может бить новую или мешать ей получить доступ к ресурсам, таким как еда или туалет.
  • Признаки стресса: прятание, отказ от еды, чрезмерное вылизывание.
  • Серьезная агрессия: драки могут произойти, если кошки не будут разделены.

Даже после постепенного знакомства может потребоваться время для принятия одной кошки другой. Хотя могут возникнуть сложности, их обычно можно преодолеть.

Сколько времени нужно, чтобы кошки приняли друг друга

Нет универсальных сроков для принятия одной кошки другой. Все зависит от индивидуальных характеристик и усилий хозяина по созданию спокойной атмосферы.

Не стоит пытаться заставить их поладить, так как это может вызвать обратный эффект и привести к ненависти.

Советы, как заставить одну кошку принять другую

В заключение, даже если кошка приняла новенькую, хозяин должен продолжать работать над их совместным существованием:

  • Избегайте наказания, так как это может усугубить ситуацию.
  • Используйте синтетические феромоны по рекомендации ветеринара.
  • Стерилизация кошек помогает снизить агрессивное поведение.

Обращение к специалисту по поведению животных — лучший вариант для решения проблем, особенно связанных с агрессией. Не ждите драки, так как это может привести к серьезным травмам и усложнить совместное существование.

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