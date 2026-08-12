Многие люди считают, что животные спят так же, как и люди, но это не так.

Некоторые животные никогда не спят полноценно, но дают своему мозгу отдохнуть по-другому. Например, насекомые впадают в состояние, похожее на оцепенение.

Сон человека остается загадкой, а сон животных изучен еще меньше.

Как спят обезьяны

Человекоподобные приматы, такие как гориллы, орангутаны и шимпанзе, спят почти так же, как и мы. На ночь они устраивают себе постели из листьев, травы или прутиков и сворачиваются в этих "гнездах", как люди в теплой постели.

Мелкие приматы, такие как мартышки или макаки, спят иначе: они замирают, сидя на ветке, иногда шевелятся во сне и просыпаются, чтобы проверить, нет ли поблизости хищников.

Слоны и жирафы спят стоя

Крупные копытные, такие как слоны и жирафы, часто не могут найти надежное укрытие для сна, поэтому спят стоя, чтобы быть готовыми к побегу от опасности.

У этих животных есть специальные мышечные "замки" в районе колен, которые позволяют им не напрягать мышцы во сне. Эти "замки" автоматически удерживают ноги в вертикальном положении, когда животное засыпает. Такой механизм сна также присутствует у лошадей, коров и даже у птиц.

Тем не менее, даже с таким механизмом, этим животным нужно регулярно ложиться на землю для полноценного сна. Дело в том, что во время сна стоя они не могут войти в так называемую фазу быстрого сна (REM-фаза), которая важна для хорошего самочувствия. В этой фазе человек видит яркие сны.

Слону для нормального самочувствия необходимо поспать в фазе быстрого сна хотя бы раз за 3-4 дня, и для этого ему достаточно всего 30 минут. Жираф же спит всего 30 минут в день, и ему нужно всего 5 минут в фазе быстрого сна.

Дельфины спят с одним открытым глазом

Как и другие китообразные, дельфины не могут спать в привычном понимании. Большинство морских млекопитающих должны постоянно остерегаться хищников и всплывать на поверхность для дыхания.

Если дельфин заснет, как человек, он утонет. Кроме того, дельфины — теплокровные существа, которые живут в прохладных водах, поэтому им нужно постоянно двигаться, чтобы не понизилась температура тела.

Эволюция разработала для дельфинов особый способ сна, при котором засыпает лишь половина мозга. Этот сон называется униполисферическим медленным сном и характерен не только для китообразных, но и для многих перелетных птиц.

Новорожденные косатки никогда не спят

Взрослые косатки спят около 5-8 часов в день, однако новорожденные косатки и их матери не спят в течение 3-4 недель после родов. Это явление наблюдается и у других самок и детенышей китообразных.

Это защитный механизм против хищников, так как детеныши являются лакомой добычей. Кроме того, маленькие детеныши еще слишком слабы и медленно плавают, у них нет подкожного жира, чтобы оставаться на плаву. Для выживания они должны постоянно двигаться рядом с матерью, находясь в ее потоке.

Это настолько важно, что косатки даже отказываются от униполисферического медленного сна, предпочитая полное бодрствование в течение месяца, пока детеныш немного не подрастет.

Утки выставляют "дозорных"

У диких уток есть интересный механизм сна, когда они находятся в стае. На ночь утки, находящиеся по краям группы, спят вполглаза, используя тот же механизм, о котором говорилось ранее. Утки, находящиеся внутри группы, спят полноценным сном.

Эта тактика "дозорных" помогает остерегаться хищников, но также важно, чтобы большая часть стаи могла полноценно отдыхать. Меняются ли утки "дозорные" на следующую ночь с другими утками, пока неизвестно.