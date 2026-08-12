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Почему кошки предпочитают одиночество: объяснение ученых 0 77

В мире животных
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошки предпочитают одиночество: объяснение ученых

Японские исследователи опубликовали работу, в которой раскрыли причины, по которым кошкам не свойственно тесное общение с другими кошками.

 

Многие замечали, что кошки предпочитают гулять одни. Это связано с тем, что они не являются такими социальными животными, как, например, собаки.

Чтобы выяснить, почему это так, ученые провели эксперимент. Они установили камеры наблюдения и фиксировали поведение трех групп кошек (по 5 особей в каждой) в течение трех недель. Также собирались образцы мочи и фекалий животных для анализа их гормонального уровня и состава кишечного микробиома.

Результаты показали, что у кошек с высоким уровнем тестостерона и кортизола взаимодействие с другими особями было значительно менее активным, чем у тех, у кого уровень гормонов был низким.

Кроме того, выяснилось, что кошки охотнее идут на контакт с сородичами, у которых схожие микроорганизмы в кишечнике.

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