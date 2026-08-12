Хотя собаки и кошки популярны, это не значит, что они самые умные домашние животные.

Собаки и кошки действительно обладают привлекательной внешностью и являются наиболее распространёнными питомцами. Но какие домашние животные могут похвастаться высоким уровнем интеллекта?

Мини-пиг

Если вы ищете сообразительного компаньона, мини-пиг станет отличным выбором. Эксперты утверждают, что миниатюрные свиньи могут соперничать по уровню интеллекта с первоклассниками. Несмотря на отсутствие речи, мини-пиги способны понимать и запоминать около тысячи слов, что делает их замечательными членами семьи.

Небольшие обезьяны

Хотя миниатюрные обезьяны уступают в развитии своим крупным сородичам, они превосходят многих других домашних животных. Эти питомцы способны испытывать человеческие эмоции и распознавать чувства своих владельцев, что делает их уникальными компаньонами.

Крысы

Несмотря на предвзятое мнение, крысы являются очень умными животными. Домашние крысы могут привязываться к своим хозяевам и распознавать их среди других людей. Они способны решать логические задачи и обучаться различным трюкам.

Кошки и собаки

Собаки, как правило, считаются более умными, чем кошки, так как могут запоминать команды и выражения. Однако их словарный запас составляет от 80 до 170 слов, что меньше, чем у мини-пигов. Кошки также обладают высоким уровнем интеллекта, но из-за своей независимости не всегда поддаются дрессировке.