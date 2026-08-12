Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Самые умные домашние питомцы: удивительные факты 0 188

В мире животных
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самые умные домашние питомцы: удивительные факты

Хотя собаки и кошки популярны, это не значит, что они самые умные домашние животные.

 

Собаки и кошки действительно обладают привлекательной внешностью и являются наиболее распространёнными питомцами. Но какие домашние животные могут похвастаться высоким уровнем интеллекта?

Мини-пиг

Если вы ищете сообразительного компаньона, мини-пиг станет отличным выбором. Эксперты утверждают, что миниатюрные свиньи могут соперничать по уровню интеллекта с первоклассниками. Несмотря на отсутствие речи, мини-пиги способны понимать и запоминать около тысячи слов, что делает их замечательными членами семьи.

Небольшие обезьяны

Хотя миниатюрные обезьяны уступают в развитии своим крупным сородичам, они превосходят многих других домашних животных. Эти питомцы способны испытывать человеческие эмоции и распознавать чувства своих владельцев, что делает их уникальными компаньонами.

Крысы

Несмотря на предвзятое мнение, крысы являются очень умными животными. Домашние крысы могут привязываться к своим хозяевам и распознавать их среди других людей. Они способны решать логические задачи и обучаться различным трюкам.

Кошки и собаки

Собаки, как правило, считаются более умными, чем кошки, так как могут запоминать команды и выражения. Однако их словарный запас составляет от 80 до 170 слов, что меньше, чем у мини-пигов. Кошки также обладают высоким уровнем интеллекта, но из-за своей независимости не всегда поддаются дрессировке.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как заставить двух кошек подружиться
Изображение к статье: Три породы собак, идеально подходящие для жизни в небольшой квартире
Изображение к статье: Биологи выявили «стоп-цвета» для комаров
Изображение к статье: Ученые расшифровали геном медузы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сильная жара привела к частичному высыханию озера возле замка Чиддингстоун
Lifenews
Изображение к статье: новобранцы в строю
Наша Латвия
Изображение к статье: Затмение Иконка видео
Техно
Изображение к статье: 6 возможных причин, почему кот постоянно мяукает
Люблю!
Изображение к статье: АЭС Гравлин
В мире
Изображение к статье: граница Литвы
В мире
Изображение к статье: Сильная жара привела к частичному высыханию озера возле замка Чиддингстоун
Lifenews
Изображение к статье: новобранцы в строю
Наша Латвия
Изображение к статье: Затмение Иконка видео
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео