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Три породы собак, идеально подходящие для новичков 0 50

В мире животных
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три породы собак, идеально подходящие для новичков

Собаки — популярные питомцы, и многие задумываются о том, чтобы завести собаку.

 

Начинать свой опыт с "сложных" пород, таких как кавказская овчарка, бойцовские собаки, аргентинский дог или тибетский мастиф, не стоит. Эти животные требуют от владельца стойкого характера, обширных знаний в области дрессировки и много свободного времени.

Поэтому лучше обратить внимание на три породы, которые отлично подойдут для людей без опыта. Какую собаку выбрать?

Йоркширский терьер

Эти собаки обладают дружелюбным характером и не будут создавать проблем своим хозяевам. Йоркширский терьер может спокойно оставаться один, если у него есть игрушки.

Представители этой породы легко понимают команды и быстро устанавливают контакт с владельцем, поэтому эксперты рекомендуют выбирать йорка в качестве первой собаки.

Лабрадор

Лабрадоры известны своим дружелюбным отношением к другим домашним животным. Вы можете завести кошку или вторую собаку, и не беспокоиться о ревности или агрессии.

На прогулках с лабрадором вы будете чувствовать себя спокойно, так как они не конфликтуют с другими собаками. Однако стоит помнить, что с этой породой нужно много гулять.

Пудель

Существует несколько видов пуделей, которые различаются по внешности и размеру. Но любой пудель — это настоящий подарок для своего владельца.

Собаки этой породы легко идут на контакт и слушаются хозяев. Пуделей можно не только дрессировать, но и обучать трюкам, как в цирке — это одна из самых умных пород в мире.

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