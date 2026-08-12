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Три породы собак, идеально подходящие для жизни в небольшой квартире 0 150

В мире животных
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три породы собак, идеально подходящие для жизни в небольшой квартире

Существует мнение, что собаку можно завести только в частном доме, но это не так.

 

Такой подход является ошибочным.

Многие породы собак прекрасно чувствуют себя в условиях небольшой городской квартиры. При условии, что питомец получает достаточное количество прогулок, физической и умственной активности, можно заводить любое животное.
На какие породы собак стоит обратить внимание?

Йоркширский терьер

Если вы хотите избежать постоянной уборки из-за шерсти, йоркширский терьер станет для вас отличным выбором.

Эти собаки способны привязываться к своим владельцам, становясь верными и преданными друзьями.

От йоркширского терьера не стоит ожидать неприятного запаха благодаря особенностям его шерсти. К тому же, эксперты утверждают, что эта порода подходит даже для людей с аллергией на шерсть.

Сиба-ину

Эти красивые собаки из Японии могут спокойно жить в небольшой квартире, не беспокоя владельца своим лаем и не нарушая его личное пространство.

Если уделить должное внимание дрессировке сиба-ину, эта порода станет послушной и дисциплинированной.

Басенджи

Эта порода родом из Африки. У басенджи отсутствует привычка лаять, и некоторые утверждают, что эта собака не умеет этого делать.

Также стоит отметить, что шерсть басенджи не является аллергеном. Более того, она не вызывает неприятного запаха даже после водных процедур или при отсутствии ухода.

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