Эстонцы удивляют своими достижениями. Они выращивают самый северный виноград в Европе и содержат уникальный зоопарк с теплолюбивыми животными, сообщает YouTube-канал "ВИДИМО".

На острове Муху, в хуторе Лаасу, круглый год обитают зебры, альпаки и страусы. Выращивание этих животных в холодном климате является настоящим искусством.

Маленьким кенгуру приходится заказывать молоко из Австралии, а растут они в сумке своей хозяйки. При этом, по мере взросления, кенгуру требуется шить новые сумки больших размеров.

Кроме того, в островном зоопарке неожиданно родился кенгуру-альбинос. Возможно, это связано с особенностями эстонского климата?