Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На острове в Рижском заливе обнаружили экзотических животных (ВИДЕО) 0 271

В мире животных
Дата публикации: 13.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: На острове в Рижском заливе обнаружили экзотических животных (ВИДЕО)

Эстонцы удивляют своими достижениями. Они выращивают самый северный виноград в Европе и содержат уникальный зоопарк с теплолюбивыми животными, сообщает YouTube-канал "ВИДИМО".

 

На острове Муху, в хуторе Лаасу, круглый год обитают зебры, альпаки и страусы. Выращивание этих животных в холодном климате является настоящим искусством.

Маленьким кенгуру приходится заказывать молоко из Австралии, а растут они в сумке своей хозяйки. При этом, по мере взросления, кенгуру требуется шить новые сумки больших размеров.

Кроме того, в островном зоопарке неожиданно родился кенгуру-альбинос. Возможно, это связано с особенностями эстонского климата?

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Три породы собак, идеально подходящие для новичков
Изображение к статье: Более 30 приматов в зоопарках начали использовать новое «слово»
Изображение к статье: Как заставить двух кошек подружиться
Изображение к статье: Три породы собак, идеально подходящие для жизни в небольшой квартире

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: кайтбордист
ЧП и криминал
Изображение к статье: Власти Британии потратили 150 тысяч фунтов на борьбу с работами Бэнкси
Культура &
Изображение к статье: учебники по математике
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Лавровый лист
Люблю!
Изображение к статье: Замороженные ягоды
Люблю!
Изображение к статье: коллаж с криптовалютой, ноутбуком с кодом, полицейскими Латвии и картой Украины с отмеченными Киевом и Днепром
ЧП и криминал
4
Изображение к статье: кайтбордист
ЧП и криминал
Изображение к статье: Власти Британии потратили 150 тысяч фунтов на борьбу с работами Бэнкси
Культура &
Изображение к статье: учебники по математике
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео