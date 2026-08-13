Голуби редко садятся на людей, однако даже находясь рядом, они могут заразить их вирусами, неврологическими заболеваниями или клещами и блохами, например, при взлете. Об этом рассказал Сергей Чудаков, руководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet и кандидат медицинских наук.

По словам Чудакова, голуби могут быть переносчиками инфекций, так как взаимодействуют со свалками и помойками. На своих лапах, клюве и оперении они могут переносить бактерии, которые обитают в этих местах. Это может привести к различным заболеваниям, включая дизентерию и более опасные инфекции. Голуби могут быть простыми переносчиками болезней, не связанных непосредственно с птицами.

Кроме того, как и любые другие птицы, голуби могут переносить орнитоз или пситтакоз — инфекционные заболевания, которые могут вызвать неврологические расстройства у людей, такие как невроз. Чудаков отметил, что не все голуби инфицированы, и в основном они здоровы, но инфицированных всё же много. Поэтому лучше избегать контакта с голубями и дикими птицами.

Голуби также могут переносить голубиных клещей и блох, которые не опаснее обычных клещей и блох. Эти паразиты могут быть как инфицированы, так и нет, поэтому специальных мер предостережения не требуется.

Чудаков добавил, что голуби редко садятся на людей. Обычно они держатся в стороне, и если человек ест, они могут находиться поблизости, но не садятся на голову. Поэтому явной опасности в этом нет, но не стоит стремиться к тесному контакту с ними.

Однако, когда стая голубей взлетает и машет крыльями, с них может сыпаться большое количество чешуек и кусочков перьев, которые могут содержать бактерии и вирусы. Поэтому лучше избегать нахождения в зоне, где большая группа птиц взлетает, так как опасные частицы могут попасть в дыхательные пути. Орнитоз может передаваться именно таким образом. Если голубь сел на открытую часть тела, достаточно просто помыть эту область под краном. Специальные меры профилактики не требуются.

Если голуби прилетают на открытый балкон, эксперт рекомендует помыть его и протереть антисептиком места их пребывания, например, где был оставлен помет.