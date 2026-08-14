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Боятся ли акулы дельфинов? 0 24

В мире животных
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Боятся ли акулы дельфинов?

Скорее дельфины не боятся акул.

 

Большинство дельфинов меньше крупных акул и не обладают такими устрашающими зубами. Однако дельфины обладают высокой скоростью, маневренностью и, что самое важное, значительно большей сообразительностью, что позволяет им действовать согласованно.

Даже крупные акулы могут оказаться беззащитными перед одновременными таранными ударами дельфинов, которые атакуют с разных сторон. В противостоянии с огромной и хорошо вооруженной косаткой у акул нет шансов, даже если они сразятся один на один.

Тем не менее, акулы не испытывают страха перед дельфинами и в подходящий момент могут нападать на них, особенно если дельфины находятся вдали от стаи, в частности на больных особей или самок с детенышами.

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