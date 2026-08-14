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Как охлаждаются собаки и кошки? 0 30

В мире животных
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как охлаждаются собаки и кошки?

Собаки и кошки используют разные способы для охлаждения.

 

У собак потовые железы расположены только на подушечках лап. Поэтому, когда пес разгорячен, он начинает чаще дышать и уменьшает глубину дыхания. При этом он открывает пасть и высовывает язык, чтобы испарить слюну.

Кошкам перегрев угрожает реже, так как они не гонятся за добычей долго, а подкрадываются к ней или нападают из засады. Если кошке становится жарко, она также учащает дыхание, а при сильном перегреве открывает рот.

Хотя язык не высовывается, у него есть другое назначение: в отличие от собак, кошки охлаждаются, вылизывая свою шерсть, что заменяет потоотделение.

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