У собак потовые железы расположены только на подушечках лап. Поэтому, когда пес разгорячен, он начинает чаще дышать и уменьшает глубину дыхания. При этом он открывает пасть и высовывает язык, чтобы испарить слюну.

Кошкам перегрев угрожает реже, так как они не гонятся за добычей долго, а подкрадываются к ней или нападают из засады. Если кошке становится жарко, она также учащает дыхание, а при сильном перегреве открывает рот.

Хотя язык не высовывается, у него есть другое назначение: в отличие от собак, кошки охлаждаются, вылизывая свою шерсть, что заменяет потоотделение.