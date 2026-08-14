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Породы кошек, которые любят воду: вас это удивит 0 18

В мире животных
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Породы кошек, которые любят воду: вас это удивит

Существует мнение, что кошки не любят купаться, и для мытья питомца требуется много усилий.

 

Тем не менее, некоторые породы кошек с удовольствием плавают. Какие из них обладают такой удивительной особенностью?

Мейн-кун

Эти крупные домашние кошки не боятся воды, и при правильном подходе их можно уговорить посетить ванную для гигиенических процедур.

Кроме того, мейн-куны могут плавать вместе с владельцем в открытых водоемах или бассейне.

Ангорская кошка

Эти пушистые создания обожают купаться и могут проводить отпуск вместе со своими хозяевами. Ангорские кошки не испытывают страха перед водой.

Сибирская кошка

Интересно, что шерсть этой породы имеет особую структуру: один из слоев является непромокаемым, что делает их отличными пловцами.

Сибирские кошки также используют хвост для навигации в воде.

Эксперты отмечают, что бесстрашие перед водой чаще всего проявляют кошки, по характеру напоминающие собак.

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